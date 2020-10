Ballando con le stelle, Carolyn Smith difende Rossella Erra (video)

Ieri, ospite di ‘Storie Italiane’, Guillermo Mariotto, commentando l’ultima puntata di sabato, si è lasciato andare ad una frase infelice nei confronti della signora Rossella Erra (“Una cicciona vestita con gli strass”), che assieme a Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, fa parte della giuria popolare dei ‘tributi del popolo’ di ‘Ballando con le stelle’.

La giurata, ieri sera, ha registrato un lungo messaggio, su Instagram, per rispondere allo stilista. Il video è stato condiviso anche sui social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci.

“Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella”.

Ieri pomeriggio, Carolyn Smith, con un filmato sui social, ha voluto far sentire la propria voce, per difendere da donna, l’ex volto di ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo.

“Voglio dire a Mariotto che va bene fare la battuta, ma non si va oltre altrimenti diventa un insulto. Non va bene, in particolare quando si rivolge in primis a una donna” […] “Mi fermo qui… spero che possiamo tornare a un buon equilibrio il prossimo sabato. Allegria nello studio e principalmente a casa”.

Mariotto si era scagliato, in trasmissione, contro la presidentessa di giuria, accusata di essersi ‘vestita da Covid’: “Insulta me e la stilista Chiara Boni” ha chiosato la coreografa.