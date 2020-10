Oggi pomeriggio, 27 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un ennesimo confronto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi davanti a Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci:

Tommaso: “Il mio porto sicuro sono io, Stefania la mia ancora”

Tommaso: “Magari io un giorno uscirò fumare una sigaretta in giardino, ti trovo lì, partirà una canzone e ti dirò ‘Francy abbracciami e lasciamoci tutto alle spalle’. Mi vengono le lacrime agli occhi nel dirtelo perché so già che succederà”.

Il giovane influencer non ha chiuso definitivamente le porte al telecronista sportivo:

Tommaso: “Abbiamo chiarito ma non superato. Questa cosa non avverrà nei tempi che ci prefiggiamo. Ci vuole l’occasione talmente impalpabile e spontanea”.

Oppini: “Con te c’è un rapporto contorto e vero. Io sono uno che vuole invadere gli spazi”.

Tommaso: “Chiarirlo è un fatto immediato. Il fatto di superarlo e risolvere è intrinseca. Se c’è la volontà, la predisposizione affinché accada, accadrà. Non penso che avverrà tra mesi, ma tra giorni. Non sono arrivato a quel punto in cui penso di poter fare a meno di Francesco. Io, come persona, non riesco a dire stacco una spina e ne attacco un’altra. In questi momenti come Elsa entro nel regno dei ghiacci”.

Oppini: “Ognuno ha i suoi tempi ed i suoi modi”.

La Orlando ed il figlio di Alba Parietti hanno continuato la conversazione ribadendo il tipo di rapporto con Matilde Brandi prima dell’esperienza all’interno del reality di Canale 5. Spesso, si sono incontrate a cena, a casa di Patrizia Pellegrino:

Orlando: “Con la mia migliore amica non lo farei il Grande Fratello…. In quel caso l’avrei protetta a prescindere….”

Oppini: “Come io con mia mamma”.