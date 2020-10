A poche ore dall’annuncio ufficiale, avvenuto, ieri sera, durante la tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, di un presunto caso di positività tra le new entry, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, Gabriele Parpiglia, su ‘Giornalettismo’, ha svelato l’identità della celebrity che, con il suo stato di salute, avrebbe posticipato l’ingresso di nuovi concorrenti nel loft di Cinecittà. Si legge:

“Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la porta Rossa il solo Brosio, forse con la Salemi e Bettarini, ma è tutto ancora da capire, tutto in divenire…”.

Durante la diretta del programma di Canale 5, Eliana Michelazzo, ex amica dell’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha commentato la vicenda aprendo nuovi scenari:

“Ma io mi chiedo: se uno sta una settimana isolato e chiuso in un albergo, come fa a prendere il Covid, se la malattia si riscontra dopo qualche giorno? Allora aveva già dei sintomi e non l’ha detto? O non l’hanno detto? Perché adesso mi viene un dubbio. Comunque vabbè, staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo io stasera ero tanto contenta, invece adesso sono un po’ giù. Che peccato”.

Stanotte, Guenda Goria ha ipotizzato che il mancato ingresso dei nuovi concorrenti al ‘Grande Fratello Vip’ sia dettato dal fatto che, fuori dal loft di Cinecittà, la situazione, legata alla diffusione del Covid-19 in Italia sia peggiorata e che la produzione, in via precauzionale, non abbia voluto far entrare altre persone.

Foto | Ufficio stampa