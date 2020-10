Oggi pomeriggio, a poche ore dalla tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Francesco Oppini si è confrontato a lungo, con Dayane Mello e la Contessa de Blanck sull’amicizia con Tommaso Zorzi messa in discussione dagli ultimi accadimenti in casa:

Oppini: “A me è simpatico, è una persona molto sensibile, ha tante robe da scoprire. Io non so cosa vede in me. Io le penso un po’ tutte. Gli sono vicino, gli sono amico. Se si aspettava da me altro, non posso farlo. Non sono la persona giusta. Se tu mi devi far passare che sono uno stratega e che crea gruppi perché hai altre aspettative su di me, non è colpa mia”.

SE NON TIRANO FUORI QUESTO VIDEO VENERDÌ PERMETTENDO A TOMMASO DI ASFALTARLO COME SI DEVE MI INCATENO A CINECITTÀ #GFVIP pic.twitter.com/hSV6z93ecN — eli. (@elinwonderIand) October 27, 2020

Poche ore prima, l’influencer ha avuto un lungo dialogo con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sul tipo di rapporto instaurato tra l’ex protagonista di ‘Riccanza’ e il telecronista sportivo (Qui, il video):

Zorzi: “Non riesco a capire che persona è. Questa cosa mi ha destabilizzato. Era un riferimento maschile qui dentro. Ha un modo tutto suo di volermi bene”.

Rosalinda: “Io l’ho nominato perché credo sia un giocatore”.

Zorzi: “In puntata, lo guardo sempre. Lui sta fermo sul divano e guarda tutti dallo specchio. Non gira mai la faccia. Deve vedere le reazioni degli altri. Si è offeso perché Maria Teresa e Guenda gli hanno detto che vuole vincere. Che, poi, Maria Teresa è una persona stupenda, qua si fa un culo per tutti, è la mamma di tutti. L’ha fatto sempre anche quando tutti la nominavano. A parte con Matilde non ha mai detto nulla di male su qualcuno”.

Le due ragazze lo mettono in guardia sull’atteggiamento poco trasparente del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.