Carolina Marconi dopo il tumore: “Ho trovato una forza che non pensavo di avere”

Dopo l’intervento e i mesi di chemioterapia Carolina Marconi si è confessata a cuore aperto svelando per la prima volta quanto il cancro l’abbia resa più forte e consapevole (anche grazie all’aiuto della famiglia e delle tante persone che le hanno scritto via social).

Carolina Marconi: la battaglia contro il cancro

Carolina Marconi ha confessato a Chi di sentirsi “rinata” dopo la chemioterapia. La showgirl ha svelato che la malattia le avrebbe regalato un coraggio che non credeva di possedere e che, inoltre, l’ha aiutata a guardare al di là dei normali dissidi familiari e ad andare avanti:

“Non tutto il male è male, il cancro non è una cosa che dipende da noi. Quando mi sono ammalata la mia famiglia si è chiusa su di me, i litigi che c’erano tra noi si sono vaporizzate. Ho trovato una forza dentro me che non pensavo di avere, ma certe volte non hai scelta, puoi solo essere forte”, ha confessato a Chi.

Durante questi difficili mesi Carolina Marconi ha potuto contare sull’amore della sua famiglia e del fidanzato, Alessandro Tulli, con cui ha giurato che non appena possibile avrà un bambino. Al momento Carolina Marconi si sta sottoponendo a una difficile cura ormonale e per questo potrà cercare di avere un figlio suo solo tra qualche anno.