La madre di Gianmaria Antinolfi: “Belen? Speravo finisse. Lui voleva un figlio, lei pensava solo a se stessa”

La madre di Gianmaria Antinolfi, Esmeralda Vetromile, ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena della relazione avuta tra suo figlio e la showgirl Belen Rodriguez e ha scagliato una stoccata contro di lei.

Gianmaria Antinolfi: la madre contro Belen

Al Corriere la madre di Gianmaria Antinolfi ha rivelato per la prima volta di non esser stata una grande estimatrice della liaison sbocciata tra suo figlio e la showgirl argentina durante l’estate 2020 (e durata meno di un batter di ciglia). A suo dire infatti l’ex moglie di Stefano De Martino sarebbe stata fin troppo presa da se stessa, e questo avrebbe potuto finire per nuocere Gianmaria:

“A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione”, ha confessato. Nella casa del GF Vip 6, di cui Gianmaria è uno dei concorrenti, sembra essere sbocciata una liaison tra lui e Federica Calemme e in tanti si chiedono se essa sia destinata a durare anche dopo la fine del programma.