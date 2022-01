Dopo il bacio dato a Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip 6 Federica Calemme si è confessata a proposito dei suoi sentimenti verso l’imprenditore.

A quanto pare non sarebbe scoccata la scintilla tra Federica Calemme e l’ex fidanzato di Belen, Gianmaria Antinolfi. Al GF Vip 6 i due si sono scambiati un bacio appassionato ma poi, parlando con Giacomo Urtis, Federica Calemme si è lasciata sfuggire di non essere ancora presa dall’imprenditore: “Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua.. E quindi mi sono un po’ più lasciata andare”, ha ammesso.

Federica Calemme ha anche confessato che fuori dalla casa, ad attenderla, sarebbe presente un misterioso uomo con cui avrebbe instaurato una liaison sentimentale. Al momento sembra dunque che lei, al contrario di Gianmaria, non sia particolarmente presa dalla liaison sbocciata all’interno della Casa, ma chissà se col tempo non riuscirà a cambiare idea. Antinolfi, dal canto suo, sembra aver messo una pietra sopra alla sua relazione con Sophie Codegoni che, nel frattempo, ha instaurato un rapporto speciale con Alessandro Basciano.