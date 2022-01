Delia Duran ha dichiarato di volersi prendere una pausa da suo marito Alex Belli che, a suo dire, continuerebbe a pensare a Soleil Sorge.

Durante un collegamento in diretta con il GF Vip 6 Delia Duran – che è prossima a entrare nella casa del GF Vip – ha fatto sapere di voler prendere una pausa dal marito, Alex Belli, che l’avrebbe ferita continuando a pensare e a scrivere a Soleil Sorge. “Lui a dicembre mi ha chiesto scusa e io l’ho perdonato. Poi però continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla a scriverle, carica anche le cose su Twitter! Questo mi infastidisce. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa di Soleil e di starle vicino. Questa roba non mi piace, sono una donna che ha sofferto tre mesi per colpa sua. Ho sofferto per tre mesi ca**o e tu non ti preoccupi di me, ma di quella!”, ha tuonato la showgirl, a dir poco furiosa con Belli.

Alex Belli lascia lo studio

Una volta ascoltate le parole di Delia Alex Belli ha lasciato lo studio e, quando Signorini lo ha interpellato su quanto accaduto tra lui e la moglie, ha risposto: “Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto“. Tra i due è tutto finito? O ci saranno nuovi sviluppi in futuro?