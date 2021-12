GF Vip 2021, Delia Duran nuova concorrente: la reazione di Soleil Sorge (video)

Nelle ultime ore, fuori dalle mura della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, è arrivata la voce de ‘La Regina di Roma’ che ha avvertito Soleil Sorge dell’arrivo di Delia Duran in qualità di concorrente.

La concorrente ed i suoi compagni d’avventura si sono messi a ballare sulle note di una hit di Cardi B. Ma, in qualche modo, è arrivato, forte e chiaro, il messaggio dell’arrivo di un nuovo inquilino nel loft più spiato d’Italia.

Lei felice pensando a quando entrerà Delia e ci sfornerà altre sue perle rare,e smonterà ancor di più il loro teatrino. ✈️✈️✈️#GFVIP #TeamSoleil pic.twitter.com/eJGjUjcIj2 — Lo scimpanzé di Soleil ✨324% 🚀 (@lo_stasi) December 30, 2021

Dalle urla non sento il nome spoilerato..

Se davvero hanno detto il nome di Delia e se Soleil ha capito questo ci sarà da ridere.. Preparate 🍿✈️#gfvip pic.twitter.com/G2fm8jpFsk — Catia (@catiuz92) December 30, 2021

Soleil sapeva che Delia sarebbe stata una nuova concorrente, che l’avesse capito dall’’enigma di Alex o dalla domanda del confessionale? Fatto sta, che non è preoccupata e ci balla su (con tanto di felpa di Alex) #gfvip pic.twitter.com/3pcekNqBcZ — solesupporter (@solesupporter) December 30, 2021

Solo pochi giorni fa, confidandosi con Katia Ricciarelli, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha rivelato di essere rimasta particolarmente felice per essere riuscita ad avere un confronto, seppur video, con Alex Belli a pochi giorni dalla sua uscita di scena. Un modo per confrontarsi ancora una volta sull’autenticità del loro legame che, in nessun modo, a suo dire, potrebbe minare il progetto di vita tra l’attore e la modella venezuelana:

Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento, ma gli voglio bene dell’anima e mi manca un sacco. Non ho nulla contro di lui. Quando l’ho rivisto sono stata felice, mi mancava un sacco. Alla fine con noi è stata una brava persona. Noi quando litigavamo poi scoppiavamo a ridere. E, comunque, con due personalità forti come la mia e la sua arrivare poi a riderci su non è da poco.

