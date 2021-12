Attraverso una serie di Instagram Stories, Delia Duran, stamattina, ha voluto smentire categoricamente le voci su una sua presunta positività al Coronavirus mostrando anche l’esito (negativo) del suo ultimo tampone:

Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covd-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto.

Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran: rimandato il suo ingresso come concorrente?

Delia Duran nuova concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘? Dopo la squalifica del compagno, Alex Belli, la produzione del reality di Canale 5 aveva fatto il colpaccio assicurandosi l’ingresso nella casa della modella venezuelana per alimentare il filone della soap ‘Sad’. Da qualche giorno, l’aspirante gieffina è stata messa in quarantena nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

E’, di qualche ora fa, però, la notizia, diffusa da Deianira Marzano, della positività di Delia che, prima di varcare la porta rossa del loft di Cinecittà dovrà negativizzarsi. Il suo ingresso, previsto per lunedì 3 gennaio 2022, sarà rimandato a data da destinarsi in attesa di un tampone negativo.

Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid. Peccato.

Il dolce consorte, durante l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, si è collegato da casa propria, a Milano, per un ennesimo chiarimento con l’amica Soleil Sorge.

Tra qualche giorno, invece, farà la sua entrata trionfale Kabir Bedi. L’ex Sandokan, proveniente dall’India, si è dovuto sottoporre, come tutti, ai severi protocolli per evitare il contagio e ad un periodo di isolamento forzato. Katia Ricciarelli e Giucas Casella sono gli unici abitanti della casa del ‘GF Vip’ ad essere venuti a conoscenza di questa notizia. Come reagiranno gli altri inquilini all’arrivo di una new entry di un certo calibro?