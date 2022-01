Lasciata la casa del GF Vip 6 Patrizia Pellegrino è tornata a sganciare una bomba sui suoi ex compagni d’avventura, e in particolare su Alex Belli e Soleil Sorge.

Una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip Patrizia Pellegrino non ha risparmiato aneddoti e retroscena sui suoi ex compagni d’avventura, e durante una live sui social con Ainett Stephens e Clarissa Selassié ha svelato che Belli le avrebbe confessato alcuni dettagli inediti sul suo rapporto con Soleil Sorge, svelando che si sarebbe trattato di una montatura. “Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’”, ha affermato Patrizia Pellegrino, e ancora: “Mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’”.

Nella casa del GF Vip intanto è atteso l’ingresso della moglie di Belli, Delia Duran, e in tanti si chiedono se emergerà finalmente la verità sul “triangolo” sorto tra lei, l’attore e Soleil Sorge in questa edizione del programma.