Dopo quasi 10 giorni Fedez ha potuto lasciare l’ospedale San Raffaele dove il 22 marzo ha subito un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendrocino del pancreas. All’uscita del nosocomio il rapper a trovato ad attenderlo una manciata di giornalisti pronti ad avere aggiornamenti sul suo stato, ma lui ha liquidato tutti con un cenno di saluto ed è salito in macchina. “Sto bene”, ha dichiarato alla folla assiepata difronte all’ospedale (stando a quanto riporta La Repubblica).

Fedez ha potuto fare finalmente ritorno a casa dopo 10 giorni trascorsi in ospedale per il tumore al pancreas. “Oggi è una buona giornata“, ha scritto sua moglie Chiara Ferragni, visibilmente felice nel poter tornare almeno per il momento alla normalità insieme al padre dei suoi due bambini. Al momento non è dato sapere cosa attenderà Fedez nei prossimi giorni e il rapper ha fatto sapere che terrà aggiornati i suoi fan su quelle che probabilmente saranno le terapie che dovrà subire per debellare il tumore.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Tutto questo comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro. Perché quando ho scoperto quello che ho, leggere storie di altre persone mi ha aiutato”, ha dichiarato il rapper nelle sue stories annunciando la sua malattia.

