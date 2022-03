Fabrizio Corona è tornato sui social con un nuovo account dopo che Instagram lo aveva bannato nei giorni scorsi.

Fabrizio Corona è tornato sui social con un nuovo profilo in cui ha deciso di farsi chiamare “il Reietto” e ha tuonato contro coloro che avrebbero aperto le segnalazioni su Instagram fino a farlo bannare.

“Oggi – per il mio compleanno – ho ricevuto una bella stangata, infatti non trovare per un po’ il mio account, almeno fino a quando i nuovi dittatori del pensiero decideranno di schiacciare il magico bottone e quindi ridarmi la voce. Non c’è problema, non solo ho un piano B, è già da un mese che sto lavorando ad un progetto di cui vi parlerò prestissimo. Per il momento trovare tutti i miei contenuti su questo account… nessuno spegne Fabrizio Corona”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi nelle sue stories.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna sui social

Mentre sua moglie Nina Moric ha tuonato che Corona “meriterebbe l’ergastolo”, l’ex Re dei paparazzi ha trovato il modo di tornare sui social e ha preannunciato che, oltre a tornare presto in possesso del suo profilo originale, avrebbe in cantiere dei nuovi progetti.

Nelle ultime ore l’ex Re dei paparazzi è finito nel mirino dell’ex moglie che ha chiesto gran voce di “salvare” suo figlio Carlos, che nel frattempo sarebbe proprio in compagnia dell’ex Re dei paparazzi. Corona al momento non ha replicato contro la sua ex moglie, ma in tanti sperano di saperne presto di più in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG