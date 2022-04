Beatrice Valli è corsa in ospedale a causa di un brutto incidente avuto dalla figlia più piccola, Azzurra.

Beatrice Valli è corsa in ospedale dopo che la sua bambina più piccola, Azzurra, ha avuto una brutta caduta e ha riportato un taglio profondo sul mento. “Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso“, ha dichiarato Beatrice Valli ai fan dei social, molto preoccupati per le condizioni della bambina.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: la figlia Azzurra in ospedale

Preoccupata per sua figlia Azzurra, Beatrice Valli è corsa in ospedale dove la bambina – caduta, sembra, da una bicicletta – ha riportato una profonda ferita al mento. I medici le hanno applicato le prime medicazioni ma sembra che il taglio fosse molto profondo e per questo sarebbe necessario tenere sotto controllo i punti.

Alla bambina, purtroppo, resterà una cicatrice, ma al momento Beatrice Valli e Marco Fantini – che ovviamente sono stati molto preoccupati – hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. “Azzurra sta benino, punti messi e vediamo nei prossimi giorni”, ha fatto sapere Beatrice Valli attraverso i social, dove non ha mancato di tranquillizzare i fan in merito a ciò che è accaduto.

