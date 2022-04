La cantante Giorgia ha scritto un commovente post dedicato ad Alex Baroni, il cantante scomparso 20 anni fa e all’epoca suo fidanzato.

Sono trascorsi 20 anni esatti dalla tragica scomparsa di Alex Baroni, il musicista morto tragicamente a seguito di un incidente d’auto. Giorgia, all’epoca sua fidanzata, ha scritto sui social un commovente messaggio in suo ricordo: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente”, ha scritto la cantante in una sua story su Instagram.

Giorgia: il messaggio dedicato a Alex Baroni

Il 13 aprile 2002 Alex Baroni, che aveva soltanto 35 anni, è scomparso in ospedale ad alcuni giorni di distanza da un tragico incidente stradale che aveva reso da subito preoccupanti le sue condizioni. Giorgia, all’epoca fidanzata del cantante, non lo ha mai dimenticato e, pur avendo vissuto il lutto nel massimo riserbo, ogni anno ha dedicato al cantante le sue parole d’affetto e d’ammirazione.

“A un certo punto ho pensato anche di voler morire, pensavo: così lo ritrovo subito da qualche parte. Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione“, ha dichiarato la cantante a Grazia in seguito alla scomparsa di Alex Baroni. La cantante in seguito si è legata al ballerino Emanuel Lo, padre di suo figlio Samuel.

