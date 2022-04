Dayane Mello ha confessato senza filtri di aver avuto un’avventura con l’ex marito di Kim Kardashian, Kanye West.

Dayane Mello non ha fatto segreto di aver avuto liaison e amicizie con alcuni degli uomini più famosi dello show business internazionale e, tra questi, vi sarebbe stato anche Kanye West, il famoso imprenditore e musicista ex marito di Kim Kardashian. A quanto pare i due avrebbero trascorso insieme alcune notti bollenti:

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui“, ha dichiarato Dayane a Pupa Party, e ancora: “È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sco…. più belle della mia vita”.

Dayane Mello

Dayane Mello e Kanye West

Dayane Mello ha creato scalpore ancora una volta e ha ammesso di aver avuto una liaison con uno degli uomini più celebri e ricchi del mondo: Kanye West. La modella non ha risparmiato dettagli piccanti e si è lasciata sfuggire anche che quella con il rapper sarebbe stata una delle notti più entusiasmanti della sua vita (sotto le lenzuola).

Oggi Dayane sembra essere single e, dopo i rumor riguardanti un suo presunto riavvicinamento a Mario Balotelli, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ci saranno novità in futuro per quanto riguarda la vita sentimentale della modella? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì!

