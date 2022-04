Aurora Ramazzotti è finita nell’occhio del ciclone per uno scatto via social dove si intravedevano i suoi capezzoli.

Aurora Ramazzotti ha indossato un top senza reggiseno e sui social è stata travolta da una valanga di critiche per via dei suoi capezzoli in bella vista. La figlia di Michelle Hunziker ha replicato con ironia attraverso le sue stories, dove ha mostrato anche i capezzoli del fidanzato, Goffredo Cerza, e quelli del suo gatto: “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”, ha dichiarato la giovane conduttrice.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e la foto dei capezzoli

Sui social Aurora Ramazzotti è stata travolta da una valanga di critiche e commenti offensivi per una foto senza reggiseno. Con la sua solita ironia la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di replicare personalmente agli haters e, almeno per il momento, sembra che sia riuscita a placare la bufera.

In passato Aurora ha spesso utilizzato i social per “normalizzare” alcuni aspetti del proprio corpo, come ad esempio la pelle con l’acne. Dopo aver postato una foto senza trucco e con i segni dell’acne sul viso, ha scritto un messaggio di incoraggiamento e positività per i fan: “Visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più.”

