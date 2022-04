Il lussuoso appartamento di Raffaella Carrà, nella zona di vigna Clara a Roma, è stato messo in vendita. Tutto quello che c’è da sapere.

Il 5 luglio 2021 il mondo dello spettacolo italiano piangeva Raffaella Carrà, morta a causa di un tumore ai polmoni. La sua casa nella lussuosa zona di vigna Clara, a Roma, sarebbe apparsa sul sito di una rinomata agenzia immobiliare ma al momento la trattativa sarebbe riservata (e per questo non è dato sapere il valore dell’immobile). La casa, con tre accessi indipendenti, sarebbe dotata di tutti i comfort e costituita da 420 metri quadrati calpestabili.

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà: la casa in vendita

Gianni Boncompagni e gli eredi di Raffaella Carrà avrebbero deciso di mettere in vendita il lussuoso appartamento appartenuto alla conduttrice e che si trova in via Nimea, una delle zone residenziali della Capitale e in cui hanno scelto di vivere moltissimi vip (tanto che la zona sarebbe stata soprannominata “la Hollywood della Capitale”. Il quartiere è provvisto di tutti i comfort e sono presenti anche piscine e campi sportivi riservati ai residenti. Non è dato sapere a quanto ammonti il costo dell’appartamento appartenuto alla Carrà e, ovviamente, la trattativa resterà riservata per preservare la privacy del futuro acquirente.

Raffaella Carrà è scomparsa il 5 luglio scorso e parte dei suoi beni sono stati dati – come da sua volontà – in beneficenza.

