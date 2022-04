Amedeo Goria è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la modella Deola Godini. La sua fidanzata, Vera Miales, lo ha saputo in diretta tv.

Amedeo Goria è stato avvistato da Novella 2000 mentre si scambiava baci e tenerezze con la presentatrice 24enne Deola Godini in un noto locale di Milano. Le foto hanno fatto presto il giro dei social e sono state mostrate alla fidanzata di Goria, Vera Miales, a Pomeriggio 5. Vera, come prevedibile, non l’ha presa bene. “Un fidanzato non va a baciare altre donne!”, ha tuonato la modella, visibilmente delusa dal comportamento di Goria.

Amedeo Goria ha tradito Vera Miales?

Mentre la loro storia stava vivendo una “battuta d’arresto”, Amedeo Goria è stato avvistato in compagnia di un’altra donna e per questo Vera Miales avrebbe deciso di mettere definitivamente fine alla loro liaison.

“L’altra” bellissima ragazza con cui il giornalista è stato avvistato in tenera compagnia in uno dei più noti locali di Porta Garibaldi a Milano è Deola Godini, modella e presentatrice Sky che si è fatta notare sui social grazie alla sua straordinaria bellezza. Al momento non è dato sapere se tra i due sia in corso una liaison o se siano soltanto buoni amici, ma a quanto pare Vera Miales – che non ha preso bene la questione – non era a conoscenza del rapporto. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi?

