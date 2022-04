Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Mario Balotelli sarebbe pronto a convolare a nozze con la fidanzata, Francesca Monti.

Da alcuni mesi Mario Balotelli fa coppia fissa con Francesca Monti e, secondo indiscrezioni, le intenzioni del calciatore sarebbero serie: alcuni giorni fa ha postato sui social un romantico scatto in compagnia della fidanzata, al cui dito è spuntato un enorme anello con diamante. Il calciatore le avrà fatto la fatidica proposta?

Mario Balotelli è pronto a sposarsi

Fiori d’arancio in vista per Mario Balotelli? Secondo i rumor in circolazione il calciatore sarebbe intenzionato a chiedere la mano a Francesca Monti, splendida modella con cui fa coppia fissa da alcuni mesi. Sui social il calciatore ha postato un romantico scatto insieme alla fidanzata e le ha fatto una dolcissima dedica: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”.

Prima d’incontrare Francesca Monti Balotelli è spesso balzato alle cronache per via delle sue liaison con donne famose del mondo dello spettacolo: tra queste vi sono anche Raffaella Fico (madre di sua figlia Pia) e Dayane Mello, con cui si vociferava che presto il calciatore sarebbe potuto tornare insieme (ma poi la liaison si è conclusa in un nulla di fatto).

