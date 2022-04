Manila Nazzaro ha deciso di replicare contro una frase che Giulia Salemi ha espresso sul suo conto durante la sua partecipazione al GF Vip.

Manila Nazzaro è reduce dall’esperienza del GF Vip 6 dove, in un’occasione, si scagliò contro le principesse Selassié accusandole di non essere delle vere e proprie vip e di dover solo essere grate per esser state scelte per il cast del programma (così come Katia Ricciarelli, con cui le tre hanno avuto spesso accese liti all’interno dello show). La vicenda è stata commentata da Giulia Salemi, che ha preso le parti delle tre ragazze. Manila ha deciso solo ora di replicare via social affermando:

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…”.

Manila Nazzaro contro Giulia Salemi

Una lite tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli al GF Vip 6 aveva scatenato l’ira di Manila Nazzaro, che aveva finito per prendere le difese della cantante lirica. Al contrario Giulia Salemi si era schierata dalla parte delle tre ragazze, e al GF Vip Party aveva affermato:

“Io in quel momento mi sono sentita di difendere le principesse, ragazze di 18 anni in difficoltà contro donne più grandi. Io sono nata l’altro ieri e non giudico la carriera di Manila, ho trovato poco carino il branco contro qualcuno in difficoltà. Noi (Io e Gaia, ndr) non prendiamo parti, giudichiamo ciò che succede. Ho trovato poco carina quella uscita ma non ho nulla contro Manila”, ha dichiarato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Sul conto delle tre principesse, Manila Nazzaro aveva affermato: “Io le ho chiuse dicendole questo si chiama Grande Fratello VIP e di VIP non avete nulla, quindi ringraziate che siete qui”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

