Il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, si è scagliato contro la sua ex moglie, Clizia Incorvaia.

In un’intervista a Il Giornale, Francesco Sarcina ha confessato la sua verità in merito al rapporto con l’ex moglie, Clizia Incorvaia, madre di sua figlia Nina, oggi legata a Paolo Ciavarro (padre del suo secondo bebè, Gabriele). Sarcina ha svelato che tra lui e l’ex moglie i rapporti esisterebbero solo per il bene della figlia e ha accusato Clizia di aver avuto atteggiamenti razzisti e classisti contro di lui.

“Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”, ha dichiarato il cantante.

Francesco Sarcina è tornato a scagliarsi contro la sua ex moglie, Clizia Incorvaia. La fine della storia tra i due generò uno scandalo visto che il frontman de Le Vibrazioni accusò la modella di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Clizia si è sempre difesa dalle accuse e oggi ha ritrovato la serenità accanto a Paolo Ciavarro, padre di suo figlio Gabriele.

Tra lei e Sarcina i rapporti sarebbero praticamente inesistenti se non fosse per la figlia Nina, a cui entrambi sono molto legati. “Io non ero la sua persona e lei non era la mia”, ha dichiarato Francesco Sarcina in merito alla fine del matrimonio con la modella.

