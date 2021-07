Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non hanno particolari remore quando si tratta di descrivere la loro vita sotto le lenzuola… Dopo Andrea Zelletta, infatti, anche Pierpaolo Pretelli ha parlato della propria sfera intima in un’intervista concessa al settimanale Chi.

La storia tra l’ex velino di Striscia la Notizia e Giulia Salemi va alla grande, di conseguenza, anche la loro vita intima va di pari passo.

Da quel punto di vista, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono molto intraprendenti (dichiarazioni riportate dal sito Biccy):

Tra noi c’è molta chimica. Giulia è tanto sensuale, è di una bellezza disarmante. L’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia è al top. Quante volte lo facciamo in una settimana? Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre. Una di queste volte mi ha detto “Nella casa non sembravi così”… Il fatto è che lì dentro con le telecamere avevo le mani legate.

In una puntata di Salotto Salemi, il format di Mediaset Play Infinity condotto da Giulia Salemi, anche quest’ultima aveva rilasciato una dichiarazione simile, dopo una domanda hot che aveva ricevuto da Dayane Mello.

Ovviamente, la complicità tra Pierpaolo e Giulia va ben oltre il letto. Altre dichiarazioni di Pretelli a riguardo:

Con lei, sto benissimo. Ci divertiamo un sacco, ridiamo sempre, scherziamo. Penso che sia bello avere una fidanzata che è anche una tua amica. Lei per me è davvero tutto.

Al settimanale Chi, che ha chiesto alla coppia di scambiarsi una dichiarazione d’amore, infine, Pierpaolo Pretelli ha riservato le seguenti parole alla sua fidanzata: