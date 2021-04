Venerdì scorso, è stata trasmessa in streaming, la prima puntata di Salotto Salemi, il format ideato e condotto da Giulia Salemi, nato su Instagram e ora disponibile su Mediaset Play Infinity. Nella prima puntata di Salotto Salemi, Giulia Salemi ha ospitato Dayane Mello, con cui ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip 5.

Durante la chiacchierata, la modella brasiliana ha riservato una domanda particolarmente hot a Giulia Salemi riguardante il fidanzato di quest’ultima, Pierpaolo Pretelli:

Nonostante l’imbarazzo, la Salemi ha comunque fornito una risposta soddisfacente:

Ma Dayane! Immagino che non dormano la notte in Italia per questo! Posso dirti che sì! The winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier, che vergogna!