Approfittando della loro omonimia la cantante Giorgia ha ironizzato sulla campagna elettorale e ha condiviso un meme su Giorgia Meloni. “Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i co***ni a nessuno!” era scritto nel post condiviso dalla cantante, e che riprende il noto tormentone della Meloni “io sono Giorgia”.

Dopo le dimissioni di Mario Draghi è partita la corsa alla campagna elettorale e in queste ore moltissimi vip si sono espressi sulla questione, qualcuno sfoderando anche l’arma dell’ironia. E’ stato il caso di Giorgia che, evidentemente, non nutre una particolare ammirazione per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il suo post ironico sui social, comunque, ha fatto il pieno di like tra i fan.

Anche Elodie nei giorni scorsi aveva detto la sua su Giorgia Meloni e sul suo programma politico. “A me sinceramente fa paura”, aveva scritto sui social la cantante che in passato, sempre attraverso Instagram e Twitter, non ha mancato di commentare lo scenario politico odierno e, in alcune occasioni, si era scagliata pubblicamente contro il leader della Lega Matteo Salvini.

