Carlo Conti è più innamorato che mai di sua moglie Francesca Vaccaro, e sui social non perde occasione per dedicarle tutto il suo amore.

Dopo 10 anni di matrimonio e oltre 20 di fidanzamento, Carlo Conti e Francesca Vaccaro continuano a essere uniti e felici come sempre. Il conduttore ha dedicato alla moglie un romantico messaggio in occasione del suo compleanno e, alcuni giorni fa, aveva fatto lo stesso in occasione del loro anniversario di matrimonio. “27/7 Buon compleanno amore mio! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna. Auguri”, ha scritto il conduttore nella didascalia a una stupenda foto di sua moglie.

Carlo Conti: la dedica alla moglie

Carlo Conti e Francesca Vaccaro hanno sempre vissuto la loro storia con grande riservatezza, ma senza nascondere un amore grande e solido. Negli ultimi giorni il celebre volto tv ha voluto dedicare alla moglie alcuni messaggi romantici e intanto, sui social, in tanti hanno fatto ai due i loro auguri e le loro congratulazioni. La coppia sta insieme dal 2001 e, dopo alcuni tira e molla, i due hanno deciso di costruire insieme una famiglia (8 anni fa il loro amore è stato coronato dall’arrivo del figlio Matteo).

“Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”, ha dichiarato a Chi Carlo Conti.

