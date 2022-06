Il conduttore Carlo Conti ha festeggiato 10 anni d’amore con Francesca Vaccaro, la stilista madre di suo figlio Matteo.

Carlo Conti ha voluto celebrare i suoi 10 anni d’amore con Francesca Vaccaro rilasciando una romantica intervista a Chi dove ha parlato dei suoi sentimenti per la stilista, che lo ha reso padre di suo figlio Matteo. Il conduttore ha confessato come l’incontro con Francesca gli abbia cambiato la vita e lo abbia spinto a “mettere la testa a posto” abbandonando la sua fama di “latin lover incallito”.

“Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”, ha dichiarato a Chi il conduttore.

Carlo Conti: l’amore per Francesca Vaccaro

Carlo Conti e Francesca Vaccaro stanno insieme da oltre 10 anni e hanno costruito una splendida vita insieme. Il conduttore è più felice che mai accanto a sua moglie e al suo bambino, Matteo, che è diventato il centro di tutto il suo mondo.

“Diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L’Eredità”, ha confessato. Carlo Conti ha anche svelato inaspettatamente che, a fare da “cupido” tra lui e la stilista sarebbe stata l’amica Antonella Clerici. “Fu Antonella Clerici, a un certo punto, a dirmi: “O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare”. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie.”

