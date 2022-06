Fedez ha rotto il silenzio dopo le critiche ricevute per i suoi audio shock con lo psicologo condivisi via social.

Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso sui social alcuni audio del colloquio avuto con il suo psicoterapeuta dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro. In tanti hanno criticato la decisione del rapper di condividere dei contenuti tanto intimi e lui stesso ha replicato in un’intervista al programma radio 105 Friends.

“Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un c******* . Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace”.

Fedez

Fedez replica alle critiche per i suoi audio con lo psicologo

In tanti hanno avuto da ridire in merito alla decisione di Fedez di condividere via social gli audio della seduta avuta con lo psicologo dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro. Tra i tanti che lo hanno criticato vi è stata anche Selvaggia Lucarelli, che attraverso un post via social – senza fare nomi – ha scritto: “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”.

Il rapper tornerà a parlare della questione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG