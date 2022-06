Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati paparazzati mentre si baciavano appassionatamente per le vie di Milano.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che sembrano provare la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi (al secolo Mirko Manuele Martorana). I due sono stati avvistati per le vie di Milano mentre si baciavano appassionatamente.

Paola Di Benedetto e Rkomi: il bacio

Dopo la fine della storia con Federico Rossi, Paola Di Benedetto avrebbe trovato finalmente un nuovo amore: oggi al fianco della giovane modella vi sarebbe il cantante Rkomi, e nelle ultime ore il settimanale Chi ha paparazzato i due mentre passeggiavano amabilmente per le vie di Milano, tra scherzi, chiacchiere e risate.

Al momento entrambi hanno preferito non confermare pubblicamente la loro liaison e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più. Per Paola Di Benedetto si tratta della prima storia importante dopo la rottura da Federico Rossi, con cui era da poco andata a convivere.

“E’ finita perché la nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia. Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio“, aveva dichiarato lei a Verissimo in seguito al loro addio.

