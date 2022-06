Aurora Ramazzotti ha intimato ai fan di proteggersi dai raggi solari dopo aver avuto uno sfogo sulla pelle.

Aurora Ramazzotti ha confessato ai fan dei social i non potersi esporre alla luce del sole perché sarebbe “allergica”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato un suo brutto sfogo sulla fronte e ha ammesso: “La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa. Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va. Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: lo sfogo sul viso

Aurora Ramazzotti ha avuto uno sfogo sul viso dopo aver preso il sole e ha svelato ai fan che sarebbe “allergica” ai raggi solari, motivo per cui userebbe sempre delle precauzioni prima di esporsi al pieno sole.

Alcuni giorni fa Aurora ha deciso di concedersi una breve vacanza a Capri insieme al fidanzato Goffredo Cerza. I due hanno partecipato alla cerimonia di nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini (che si è svolta proprio a Capri) e forse è lì che la giovane ha preso troppo sole.

