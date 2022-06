Asia Argento ha confessato a Oggi il suo cambiamento radicale dopo aver iniziato a praticare buddismo ed aver abbandonato l’alcool.

Asia Argento ha vissuto un lungo periodo di buio a seguito della scomparsa di sua madre e di quella del compagno, Anthony Bourdain (oltre al caso Weinstein, il caso Jimmy Bennet e molto altro). A Oggi l’attrice ha confessato di aver smesso di bere grazie agli alcolisti anonimi e ha rivelato anche di aver iniziato a praticare buddhismo.

“Ho sentito di aver toccato il fondo. Allora ho accettato l’invito di Maria Amelia Monti, mia vicina di casa, a fare meditazione buddhista con lei. E ho ricominciato a sorridere. Ho studiato questa forma di buddhismo in cui ciascuno deve porsi obiettivi, elaborare un ordine da offrire alla propria vita. Poco dopo, ho incontrato un amico che mi ha portato con lui agli Alcolisti Anonimi. Ci si salva da soli, ma bisogna essere in grado di vedere le mani che ti vengono tese. Io le ho viste, e il desiderio di bere si è spento”, ha confessato l’attrice.

Asia Argento

Asia Argento cambia vita: il buddismo e gli alcolisti anonimi

Asia Argento ha deciso di cambiare vita e oggi, oltre ad aver smesso completamente di bere, ha iniziato a praticare buddismo e a sorridere alla vita. L’attrice ha passato anni particolarmente difficili e oggi sentirebbe di essersi scrollata di dosso la fama di “maledetta”.

“Ho elaborato il mio ‘protocollo della serenità’. Una routine. Medito la mattina, per focalizzare le energie sugli obiettivi della giornata, e la sera, per ringraziare. Oggi mi dicono che sono solare. Io che per tutti ero la “maledetta”. Essere dipinta così mi permetteva di nascondere quanto fossi fragile. Ma ho sempre saputo che c’era questa luce in me, solo non sapevo come farla uscire. O non ero pronta”, ha confessato a Oggi l’attrice, felice di aver finalmente cambiato la sua vita.

