Non ci sarebbe nulla di vero nella presunta love story tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. I due sarebbero soltanto buoni amici.

Nelle ultime ore, complici alcuni post in cui i due apparivano insieme, si è sparso il rumor di una presunta liaison tra il cantante Claudio Baglioni e l’attrice Virginia Raffaele, ma la notizia è stata presto smentita dallo staff dell’attrice. “Sono molto amici e si vogliono bene, ma non c’è nulla di vero”, ha fatto sapere lo staff dell’attrice (stando a quanto riporta Fanpage).

Virginia Raffaele

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele: smentita la loro relazione

Non ci sarebbe alcuna liaison romantica tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele che, nelle ultime settimane, sono stati spesso avvistati insieme. I due sarebbero solamente buoni amici e del resto è noto che il cantante sia legato ormai da moltissimo tempo a Rossella Barattolo, mentre Virginia Raffaele è stata recentemente avvistata in compagnia del giovane attore Thomas Santu (con cui avrebbe dato inizio a una liaison negli scorsi mesi).

In molti avevano creduto che tra i due fosse in atto qualcosa di più che una semplice amicizia per via dei loro post sui social, dove erano ritratti insieme. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG