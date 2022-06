Sui social si è sparsa la voce che ci sarebbe qualcosa di più che una semplice amicizia tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni.

Cosa succede tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni? Secondo indiscrezioni il celebre cantante potrebbe aver dedicato proprio all’attrice alcuni dei suoi ultimi brani d’amore e, come se non bastasse, i due sarebbero stati visti insieme nel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Nelle ultime ore sui social Virginia Raffaele ha anche postato una foto in cui è ritratta insieme al cantante e ha scritto “Eccoci qui”, con tanto di emoticon a forma di cuore. I due romperanno il silenzio in merito alla vicenda?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: la presunta liaison

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, potrebbe esserci del tenero tra l’attrice Virginia Raffaele e il cantante Claudio Baglioni. Al momento i due – che in passato hanno più volte lavorato negli stessi show in tv – non hanno confermato né smentito la notizia, e in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

Di recente si è parlato di un presunto legame tra l’attrice e il collega attore Thomas Santu, mentre Baglioni è impegnato da anni con Rossella Barattolo.

