Fariba Tehrani, madre dell’influencer Giulia Salemi, è stata ricoverata nelle scorse ore a causa di un malore.

Attraverso i social Fariba Tehrani ha svelato ai fan di esser stata ricoverata a Piacenza a causa di alcuni problemi respiratori dovuti a un principio di polmonite. La mamma di Giulia Salemi, dopo alcuni giorni trascorso in ospedale, si sarebbe ripresa e avrebbe fatto ritorno a casa.

Giulia Salemi

Fariba Tehrani ricoverata per un malore

Un brutto spavento per Giulia Salemi e sua madre Fariba Tehrani: la donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore per via di alcuni problemi respiratori. “Ha avuto un malore. Prima c’è stata una polmonite, seguita da problemi respiratori. Ma adesso è a casa e sta bene. È rimasta ricoverata due giorni in ospedale a Piacenza”, ha dichiarato a Fanpage Alessandro Piscopo, il manager dell’ex naufraga.

Tutto sembra dunque essersi risolto per il meglio e presto Fariba ha potuto fare ritorno a casa sua, dove di sicuro sua figlia Giulia si sarà presa cura di lei. Le due sono molto legate e più volte la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha espresso il suo incoraggiamento nei confronti della madre e rispetto alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

