Fariba Tehrani ha rotto il silenzio in merito al “genero” Pierpaolo Pretelli, che secondo lei avrebbe ben due difetti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono innamorati nella casa del GF Vip e oggi, a due di distanza dal loro primo incontro, sembrano essere più innamorati che mai. Pierpaolo è riuscito a instaurare uno splendido rapporto anche con Fariba Tehrani, la madre della fidanzata, che però ha confidato a Nuovo Tv quali sarebbero secondo lei i suoi difetti: “Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”, ha ammesso.

Giulia Salemi

Fariba Tehrani: i difetti di Pierpaolo

Fariba Tehrani ha instaurato uno splendido rapporto con Pierpaolo Pretelli, ma non ha fatto segreto di considerare il fidanzato di sua figlia fin troppo geloso nei suoi confronti. L’ex velino replicherà alle parole della suocera?

L’ex concorrente del GF Vip è riuscito a instaurare un ottimo rapporto con la famiglia della fidanzata, e lo stesso sembra aver fatto Giulia con suo figlio Leo e la sua ex compagna, Ariadna Romero. Al momento tutto scorre liscio come l’olio per la giovane coppia, ma entrambi hanno confessato che attualmente non starebbero pensando alle nozze e in tanti si chiedono quando i due annunceranno il fatidico sì ai loro fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG