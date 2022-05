Dopo la fine del GF Vip Jessica Selassié è tornata a parlare del suo rapporto con Barù e ha confessato cosa ci sarebbe attualmente tra loro.

Jessica Selassié e Barù hanno lasciato la casa del GF Vip ma, a quanto pare, i due continuerebbero a sentirsi (si sono anche recentemente rivisti all’inaugurazione del nuovo locale dell’enologo). In merito al suo rapporto con l’ex gieffino Jessica ha svelato a Whoopsee:

“C’era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all’inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile”, e ancora: “Non abbiamo ben definito quello che siamo, l’amicizia di base c’è, c’è tanto affetto, ci confrontiamo su tante cose, lui mi dà consigli io li do a lui. Poi comunque può sempre nascere tutto da una bella amicizia.”

Jessica Selassié: l’attrazione per Barù

Cosa succede tra Jessica Selassié e Barù? Ufficialmente i due sono soltanto buoni amici ma, a quanto pare – stando alle parole della principessa – la speranza di vederli insieme non sarebbe ancora appassita. Mentre Barù ha dichiarato a Verissimo di non volere da lei altro che una semplice amicizia, Jessica non ha nascosto che si sentirebbero ancora e che tra loro esisterebbe una forte attrazione.

Di recente sul rapporto tra i due è intervenuta anche la famosa ex di Barù, Victoria Cabello, che ha confessato che lei e l’enologo avrebbero parlato della principessa etiope. Cosa accadrà tra i due in futuro? In tanti tra i fan del GF Vip non vedono l’ora di saperne di più.

