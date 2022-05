Laura Pausini ha annunciato che tornerà a cantare con lo storico collega Eros Ramazzotti e ha svelato quando.

Da sempre Laura Pausini ed Eros Ramazzotti hanno vissuto carriere e successi simili e tra i due si è instaurato un sodalizio artistico che ha ben presto dato vita a una splendida amicizia. La cantante ha dedicato un messaggio d’affetto allo storico collega con un post via social dove ha annunciato che si esibiranno insieme sul palco di #UnaNessunaCentomila, l’evento che si terrà l’11 giugno 2022 all’arena Campovolo contro la violenza sulle donne.

Laura Pausini: il messaggio per Eros Ramazzotti

Laura Pausini ed Eros Ramazzotti sono storici e grandi amici e la cantante di Solarolo ha dedicato un tenero messaggio al celebre collega con cui presto tornerà a stare insieme sul palco. “Tra le persone che amo di più nella lista dei miei colleghi, oltre che idoli, c’è da sempre lui, che mi chiama “Sorellina” dal 1993… Un artista unico, incredibile, una voce che da subito ha superato i confini dell’Italia facendolo diventare una bandiera. Un uomo che ho avuto il grande onore di conoscere, e vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di Eros Ramazzotti è la sua bontà”, ha scritto la cantante in un post via social in cui non ha mancato di tessere le lodi di Ramazzotti.

In tanti tra i fan sui social hanno riempito i commenti al post con messaggi d’affetto verso i loro due beniamini e non vedono l’ora di sapere quale sarà il brano che i due canteranno durante l’evento che si terrà il prossimo 11 giugno. Al momento sulla questione tutto tace e Laura Pausini ha preferito mantenere il segreto per stupire i suoi fan!

