Al Bano Carrisi ha compiuto 79 anni e le due donne “della sua vita”, gli hanno fatto gli auguri attraverso i social.

La torta di compleanno di Al Bano Carrisi quest’anno conta ben 79 candeline e tra i tanti che hanno fatto gli auguri al cantante di Cellino San Marco ovviamente non potevano mancare l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna, Loredana Lecciso, che in una sorta di “botta e risposta” tra passato e presente hanno voluto dedicarli il loro affetto. “Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità”, ha scritto la Power in un commento sui social sulla pagina Instagram del cantante, mentre Loredana Lecciso ha postato una loro foto insieme nella cui didascalia ha scritto (con tanto di cuoricino rosso): “Auguri Al”.

Al Bano Carrisi: il compleanno

Al Bano Carrisi ha compiuto 79 anni e ovviamente le sue due “donne della sua vita” non hanno mancato di fargli i loro auguri via social. Al Bano e Romina Power sono riusciti a trovare un’intesa professionale e affettiva dopo anni difficili seguiti al loro divorzio e alla scomparsa della figlia Ylenia.

Per quanto riguarda Loredana Lecciso invece, sembra che oggi tra lei e il cantante tutto scorra liscio come l’olio dopo un lungo periodo in cui entrambi non hanno fatto segreto di aver vissuto un momento di crisi e di smarrimento. Nonostante questo la coppia ha precisato di non essere intenzionata a convolare a nozze, e in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere se cambieranno idea in futuro.

