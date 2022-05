Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 sembra che il rapporto tra Barù e Jessica Selassié non sia mai decollato.

A quanto pare l’amore ha stentato a decollare tra Barù e Jessica Selassié e infatti lo stesso enologo – a un mese di distanza dalla fine del reality show – ha dichiarato ancora una volta che tra lui e la principessa non può esserci altro che una semplice amicizia.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo”, ha ammesso in un’intervista a Radio Radio.

Barù e Jessica Selassié: il rapporto

A quanto pare non vi è alcuna possibilità di vedere Barù e Jessica Selassié insieme come coppia e l’enologo ancora una volta ha preferito mettere a tacere la questione, nonostante in tanti abbiano sperato in una storia d’amore tra lui e la principessa.

Dopo la fine del GF Vip la stessa Jessica ha confessato di provare dei sentimenti per Barù e ha ammesso di essere totalmente “cotta di lui”. La principessa etiope come avrà preso le ultime dichiarazioni di Barù sul suo conto?

