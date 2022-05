Federica Benincà ha annunciato via social di aspettare il suo primo figlio insieme al compagno Ettore Gliozzi.

L’ex volto di Uomini e Donne Federica Benincà ha annunciato via social di aspettare il suo primo figlio: “Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi”, ha fatto sapere, mostrando il pancione via social. Il padre del bambino è il calciatore Ettore Gliozzi, con cui Federica sembra aver ritrovato la serenità.

Con enorme entusiasmo Federica Benincà ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le loro congratulazioni. In occasione della festa della mamma la Benincà ha mostrato via social il suo pancione e insieme al compagno Ettore Gliozzi ha espresso la sua felicità incontenibile. La coppia ha aspettato il quinto mese di gravidanza per dare la notizia e Federica ha dichiarato di averlo fatto perché i primi mesi sarebbero stati particolarmente delicati. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più su questa importante novità per la sua vita privata.

