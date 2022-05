Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno festeggiato il loro primo anniversario d’amore con una romantica dedica.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno festeggiato il loro primo anniversario e, sui social, si sono scritti delle dediche romantiche.

“Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio”, ha scritto l’ex vincitore del GF Vip postando una sua foto in compagnia del fidanzato, mentre Stanzani ha scritto nel suo messaggio: “Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla. Ti amo”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’amore

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono più felici e uniti che mai e sui social non hanno perso occasione per dedicarsi tutto il loro amore in occasione del loro primo anniversario. La coppia ormai non si nasconde più, mentre all’inizio della relazione i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro unione. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere cosa riserverà loro il futuro e in tanti tra amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.

