Tommaso Zorzi: “Non sono fidanzato ma neanche da solo. Sto conoscendo” (video)

Incalzato da Andrea Zelletta, nel corso dell’ultima puntata de ‘Il Punto Z’ (in onda ogni mercoledì alle 20:45 su Mediaset Play), Tommaso Zorzi ha fatto importanti rivelazioni che riguardano la sua vita privata. Nelle ultime settimane, infatti, l’opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15‘ è stato paparazzato prima in compagnia di Lorenzo Campi e, poi, assieme a Tommaso Stanzani, protagonista dell’ultima edizione di ‘Amici’.

L’influencer, ieri, ha fatto chiarezza sul gossip con il ballerino scoperto da Maria De Filippi:

Se sono fidanzato? No. Hai visto cose? Allora guarda meno. Con chi sono fidanzato adesso? Te lo dirò dopo questa intervista. A parte gli scherzi, non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro.

Qualche ora prima, il vincitore del ‘Grande Fratello Vip 5’ aveva stoppato, sul nascere, qualsiasi congettura su un’ipotetica frequentazione con il suo omonimo:

Raga ciao. Faccio queste stories brevemente. Allora, la mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono. Peace!