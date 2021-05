Chiara Ferragni e Fedez comprano casa a Milano

Chiara Ferragni, rientrata a Milano dopo aver trascorso una breve vacanza in Toscana, in occasione del suo compleanno, attraverso una serie di Instagram Stories, ha annunciato che, assieme al marito Fedez, ha intenzione di comprare casa per andare incontro alle nuove esigenze della famiglia dopo l’arrivo della piccola Vittoria:

Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio.

Come riporta Repubblica “l’attico in questione sarebbe il più esclusivo dei 108 appartamenti nella parte sud di CityLife, in cui Generali Re sta portando avanti una nuova costruzione”.

A settembre 2020, invece, l’imprenditrice digitale e il cantante hanno fatto un sopralluogo a Villa Barazaghi sul lago di Como. La storica dimora da mille metri quadri vanta quindici camere da letto e dodici bagni, quattro ettari di terreno, in vendita per una cifra che si aggira sui tre milioni di euro.