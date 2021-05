Gossip: tutte le notizie del 13 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 13 maggio 2021

Andrea Zelletta, ospite de ‘Il Punto Z’, ha confessato perché non sente più Pierpaolo Pretelli dalla finale del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

Anch’io non ho più sentito Pier, devo dirti la verità. A me però farebbe piacere risentirlo. Ma non perché mi aspetto la sua chiamata, potrei chiamarlo…. probabilmente lo chiamerò io. Ma giusto così. Abbiamo condiviso del mesi insieme. Sono migliorato vero?

Andrea Zelletta, intervistato da ‘Novella 2000’, ha svelato la verità sul legame assai ‘focoso’ con la fidanzata Natalia Paragoni:

È tutto verissimo! Natalia ed io siamo molto passionali, non ci vedo nulla di strano. Se stiamo bene insieme, perché privarcene? Tutte le coppie dovrebbero prendere esempio. Fare tanto sesso con il proprio partner fa benissimo, e aiuta a mandare avanti il rapporto al meglio. Ovviamente le critiche non sono mancate, molti siti web hanno travisato la notizia, che doveva apparire ironica e leggera. In fondo, sono cose che accadono. Solo, mi sembra strano che nel 2021 ancora la gente debba scandalizzarsi per certe cose naturalissime.