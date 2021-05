Tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, non c’è mai stato un bel rapporto. In più occasioni, infatti, Armando, amico di Gemma Galgani, ha accusato Nicola di averla presa sostanzialmente in giro, fingendo un interesse che non avrebbe mai avuto.

L’edizione 2020/21 di Uomini e Donne sta volgendo al termine e, in questo periodo, si stanno effettuando le ultime registrazioni.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, Armando si è rivolto a Nicola con una frase che ha destato non poche polemiche.

Tutto è capitato durante la registrazione che si è tenuta lunedì 10 maggio 2021. Dopo una sfilata, Gemma è stata attaccata, come sempre, da Tina Cipollari. Nicola ha trovato esagerato il disappunto di Tina, decidendo di difendere Gemma. Armando, quindi, è intervenuto nella discussione, ribadendo quando scritto in apertura ossia che lui è stato il primo a prendere in giro Gemma e che, quindi, non dovrebbe parlare. Nicola ha accusato Armando di essere un leccapiedi (in realtà, ha usato un altro termine…).

Armando, quindi, ha posto a Nicola una domanda che conteneva una chiara insinuazione:

Senti un po’ ma a te piacciono le donne o gli uomini?

Nicola, dopo aver messo in chiaro di non avere nulla contro i gay, ha respinto al mittente quest’insinuazione. Nicola, in breve, non ha accettato il fatto che Armando abbia messo in dubbio la propria onestà.

L’uscita fuori luogo di Armando è stata criticata pressoché da tutti.

Maria De Filippi gli ha risposto, affermando che se una persona vuole prendere in giro il programma può farlo anche in altri modi.

Per la cronaca, la settimana scorsa, già abbiamo visto in onda una discussione tra Armando e la De Filippi. La conduttrice l’ha accusato di parlare male della redazione.