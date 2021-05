Ferdinando Guglielmotti è stato uno dei primi naufraghi a lasciare le spiagge dell’Isola dei Famosi. La voglia di avere seconda opportunità per rimanere in gioco sulla ex Parasite Island, nonostante i continui convincimenti di Ilary Blasi, è durata davvero poco tanto che poche ore dopo il naufrago ha deciso di lasciare il reality show. Da quel momento il ‘visconte’ ha avuto solo degli spazi all’interno dei salotti di Canale 5, ma fino ad ora non è stato mai chiamato a presenziare nello studio del programma, fra gli ex naufraghi eliminati o ritirati.

Non avrà lasciato il segno per la sua breve permanenza (4 giorni), ma se qualcuno pensava che Guglielmotti stesse dormendo sull’Isola, ora si dovrà ricredere, una volta fuori. Da un’intervista rilasciata a Turchesando su Radio Gossip News Italia riportata da Blogtivvu, Ferdinando spara a zero contro Elettra Lamborghini!

Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. Hanno dovuto tenere lui. Come mai non sono in studio? Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione.

Ne ha pure per Tommaso Zorzi. L’opinionista e il conduttore de Il Punto Z non sembra essere particolarmente simpatico all’ex naufrago:

Spero che dopo aver vinto il GF Vip vada a fare l’isola. Così si rende conto e avrà una visione più completa, visto che è un’altra cosa rispetto al GF Vip. Mi diceva devi entrare a gamba tesa. A fare cosa? Che avrei dovuto fare? Tommaso Zorzi ha fatto il GF Vip.

Isola dei Famosi 15, Ferdinando Guglielmotti: “Io presentato come un nobile odioso, avrei potuto dare tanto all’Isola”

L’etichetta che – a suo parere – gli sarebbe stata data all’Isola non gli è affatto piaciuta: “Io sono stato presentato con quel vestito odioso di nobile (qui il video, ndr), che non gli interessava niente di nessuno, hanno mandato in onda solo due minuti di quando stavo a prendere il sole”. E rimarca il suo disappunto per non essere stato compreso durante il gioco:

Andando avanti avrei potuto dare molto all’Isola, sono rimasto malissimo quando sono stato eliminato. Quando ho visto Ubaldo Lanzo e Fariba ho detto no questo non è il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire.

Per la politica del ‘bastone e carota‘: se per Zorzi ed Elettra ci son stati i ‘bastoni’, ecco la carota con i complimenti a Iva Zanicchi: