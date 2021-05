Andrea Damante è stato l’ospite della sesta puntata de Il Punto Z, il programma con Tommaso Zorzi nelle vesti di presentatore in onda su Mediaset Play il mercoledì alle 20.45.

Il cuore del deejay è tornato a battere per una nuova ragazza. Damante ha svelato di essersi fidanzato con l’attrice Elisa Visari e pare che al momento vada tutto a gonfie vele, a tal punto da fare progetti molto ambiziosi:

“Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose per bene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”

Non poteva mancare un accenno all’ex fidanzata, la seguitissima Giulia De Lellis, autrice del best seller Le corna stanno bene su tutto. Damante ha dichiarato di aver raggiunto con il suo amore precedente un compromesso per quanto riguarda la gestione del cane:

“Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui”

Infine, le dichiarazioni del volto diventato noto per la partecipazione al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne si sono concentrate sul piccolo schermo:

“Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gf Vip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica”.

La produzione del Grande Fratello Vip – non è chiaro se si alluda alla quarta o alla quinta edizione – dunque aveva in programma di far rientrare Andrea Damante, che aveva partecipato alla prima e Ignazio Moser, che aveva preso parte invece alla seconda.

Foto: account Instagram Andrea Damante