Dopo la tormentata storia d’amore con Telemaco Dell’Aquila, Guenda Goria ha ufficializzato la sua nuova relazione.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, infatti, è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme a Mirko Gancitano, attore, videomaker e producer di 29 anni. Guenda e Mirko si sono conosciuti e innamorati in Egitto e sono stati fotografati insieme per le vie di Milano.

Dopo la pubblicazione delle foto, i diretti interessati hanno deciso di ufficializzare la loro storia attraverso i rispettivi profili social.

Guenda Goria ha pubblicato un video romantico con una breve frase:

Mirko Gancitano, invece, ha deciso di condividere una foto alla quale è molto affezionato:

Un mese fa, ti scrissi così: “Quando e se sarà il momento metterò questa, come nostra prima foto”. Sporchi, “zingarati”, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare.

Guenda Goria, intervenuta oggi a Pomeriggio Cinque, ha parlato così del suo nuovo fidanzato:

Questa notizia è assolutamente vera. Notizia shock: è più giovane di me! Ha 29 anni, è un ragazzo meraviglioso, è stato un colpo di fulmine e sono felicissima, c’è speranza per tutte! Sono tornata ragazza, io che sono nonna dentro! Dura da un mesetto, è una storia semplice, pulita… Io sarei uscita allo scoperto già il giorno dopo! Ho avuto un grandissima emozione. Sai quando incontri una persona e dici che è quello giusto? E’ così. E’ romantico come me, gli piace la luna piena, è dolce, è bello… Mi accompagnava a fare meravigliose passeggiate per vedere la luna piena. Mi ha conquistato piano piano con grande dolcezza. Cosa dice mamma Ruta? E’ desaparecidos! Di solito, commenta sempre, non ha ancora commentato…