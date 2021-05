Barbara d’Urso avrebbe un nuovo fidanzato. Dopo la notizia di Roberto Alessi su Novella 2000, la rivista Oggi ha pubblicato una foto che vede la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live (quest’ultimo forse non confermato per il prossimo anno) in compagnia dell’assicuratore milanese Francesco Zangrillo.

Il giornale ha scritto:

“Il settimanale Oggi in edicola mostra le prime foto di Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo insieme, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice. E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live”.

Oggi ha quindi pubblicato le foto risalenti allo scorso 7 maggio in occasione del compleanno di Barbarella. Ma chi è Francesco Zangrillo? Come abbiamo detto prima, si tratta di un assicuratore che vive a Milano. Nonostante il cognome, non è in alcun modo imparentato con Alberto Zangrillo dell’Ospedale San Raffaele di Segrate (Milano). Si pensa abbia avuto anche una storia con la conduttrice Elisabetta Gregoraci.

L’uomo su Instagram aveva dichiarato:

“Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Roberto Alessi su Novella 2000 aveva invece scritto:

“Un uomo – e che uomo! -, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

Solo qualche mese fa la d’Urso aveva dichiarato di avere tantissimi corteggiatori e che avrebbe scelto a breve.

Foto: account Instagram Barbara d’Urso