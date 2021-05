Gossip: tutte le notizie del 14 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 14 maggio 2021

Vanessa Spoto, scelta di Massimiliano Mollicone, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato di essere al settimo cielo accanto al neo fidanzato:

Siamo cotti l’uno dell’altra. Ci sentiamo innamorati e ne siamo felici. Sono uscita con mille timidezze, ma è bastato guardarci negli occhi per far sì che ogni cosa fosse naturale. Lui mi ha detto tante cose e più ci parlo e lo vivo più mi accorgo che il mio sentimento è autentico e potrei gridare al mondo di essere innamorata di me.